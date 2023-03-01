السجن 5 أعوام لـ3 متهمين بسرقة كابلات كهربائية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، كل من: "إ.ف.ع"، عامل خردة، و"ك.م.ف"، سائق، و"م.ك.إ"، تباع، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة كابلات كهربائية، وحمل أسلحة بيضاء، وذلك في القضية المقيدة برقم 7369 لسنة 2022 جنايات برج العرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغًا حول قيام عدة أشخاص بسرقة أسلاك كهربائية من أحد العقارات الكائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين في منطقتي "العامرية، والعجمي"، وقاموا بتكوين تشكيلًا تخصص في سرقة الأسلاك الكهربائية من مسكن أحد المواطنين كائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أن المتهمين حملوا أسلحة بيضاء "مخبأة" وأدوات أخرى، وقاموا بالاستيلاء على الأسلاك الكهربائية، حال استقلال المتهم الثاني سيارة لنقل المسروقات، ولاذوا بها هاربين.

وبتقنين الإجراءات وترصد تحركات المتهمين، تم ضبطهم، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم، أيدوا ما جاء بتحريات المباحث، وبتطوير مناقشتهم أرشدوا عن المسروقات التي قاموا بصهرها وبيعها لأحد تجار الخردة "حسن النية" حيث أنه ليس على علم بأن تلك الأسلاك متحصلة من جريمة سرقة.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم.