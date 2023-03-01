رئيس البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل لحماية الفلسطينيين

أدان رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الأربعاء، الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في نابلس والضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب العسومي، في كلمته خلال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين وحماية الأشقاء الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، أثنى العسومي على حالة التضامن العربي مع ضحايا زلزال تركيا وسوريا.

كما أشار لدور المرصد العربي لحقوق الإنسان في ترسيخ وجوده ودوره في خدمة المواطن العربي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما ظهر جليا من خلال إنجاز مرحلة تأسيس والتعريف بالمرصد، واستكمال الهيئات المؤسسية والتنظمية، والبدء في بناء شبكة العلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد رئيس البرلمان العربي السعي ليصبح المرصد العربي لحقوق الإنسان إضافة مؤسسية لمنظومة حقوق الإنسان العربية.

وأعرب العسومي عن تطلعه أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وعلى رأسها المؤشر العربي لحقوق الإنسان كأحد المبادرات الخاصة التي عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره وهدفه الحفاظ على معايير حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيف إجراءاتها مع خصوصية المجتمعات العربية.

وفي السياق ذاته، أوضحت رسمية الكعابنة، رئيس لجنة الاتصال والإعلام بالمرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد يسعى إلى بناء شراكات مع مؤسسات حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

كما أكدت أن المرصد بصدد التحضير للمؤتمر الأول للمرصد لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، حيث يجرى العمل حاليا على أبرز محاور أجندة أعماله وجلساته.

وأشارت إلى دور المرصد في الرد على التقارير المسيسة من الجهات الأجنبية بالحجة.