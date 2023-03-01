البولندية لينيت تودع منافسات بطولة أوستن المفتوحة للتنس من الدور الأول

ودعت البولندية ماجدا لينيت، التي وصلت للدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأخيرة، منافسات بطولة أوستن المفتوحة (أيه.تي.أكس) من الدور الأول مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) عقب خسارتها أمام الروسية فارفارا جراتشيفا.



واحتاجت جراتشيفا، المصنفة رقم 88 على العالم، لساعتين و31 دقيقة للفوز على لينيت 6 / 3 و4 / 6 و6 / 4 في البطولة المقامة بأوستن.



وجاءت خسارة لينيت، المصنفة الأول بالبطولة، بعد انسحاب الصينية شواي تشانج، المصنفة الثانية، من البطولة بسبب المرض.



في المقابل لم تواجه المصنفة الخامسة الأمريكية سلون ستيفنز أي مشكلة في العبور للدور الثاني، بفوزها على مواطنتها تايلور تاونسيند 6 / 3 و6 / 3.



وفازت الأمريكية دانييل كولينز، المصنفة الرابعة، بنتيجة 6 / 7 (7 / 9) و6 / 2 و6 / 4 على البولندية ماجدالينا فريتش في ساعتين و32 دقيقة، فيما فازت أنستاسيا بوتابوفا، المصنفة الثالثة، على إليزابيث ماندليك 6 / 2 و6 / صفر.



وفي بطولة مونتيري بالمكسيك، تأهلت الفرنسية كارولين جارسيا، المصنفة الأولى، للدور الثاني عقب فوزها على السلوفينية كاجا جوفان 6 / 3 و6 / 4.



وتأهلت المصنفة الثالثة الكرواتية دونا فيكيتش للدور الثاني أيضا بعدما انسحبت منافستها الأوكرانية ليسيا تسورينكو، وكانت النتيجة وقتها 2 / 6 و5 / صفر.



وتغلبت المصنفة الرابعة البلجيكية إليز ميرتينز على الروسية ديانا شنايدر 6 / صفر و6 / 4 ، كما عبرت المصرية ميار شريف والإيطالية إليزابيتا كوكسياريتو للدور الثاني.



وودعت البطولة التشيكية كاترينا سينياكوفا، المصنفة السادسة والتي وصلت للدور قبل النهائي ببطولة المكسيك المفتوحة للتنس الأسبوع الماضي، عقب خسارتها أمام الروسية كاميلا راخيموفا 7 / 6 (8 / 6) و2 / 6 و7 / 6 (7 / 5).



وودعت الإيطالية كاميلا جيورجي، الفائزة ببطولة المكسيك المفتوحة الاسبوع الماضي، منافسات البطولة عقب خسارتها أمام الرومانية يلينا جابرييلا روز 4 / 6 و5 / 7.