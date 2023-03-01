رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق الذين يعيشون أوضاعا صعبة.

وأكد الحلبوسي، خلال اجتماعه اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش"على ضرورة إنهاء ملف النازحين بالعراق الذين يعيشون أوضاعا صعبة من خلال المزيد من التعاون مع الأمم المتحدة لحسم هذا الملف الإنساني وعودتهم إلى مناطقهم"، حسب بيان للبرلمان العراقي.

وأوضح أن البرلمان "يدعم الحكومة العراقية في ملف النازحين، الذي أكد عليه برنامجها الحكومي ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) وجهودها في مساعدة العراق لمواجهة التحديات".

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على دعم المجتمع الدولي للعراق على كل الأصعدة، مشيدا بجهود العراق ودوره خلال هذه الفترة لخفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها.

وبحسب البيان فقد جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وتعزيز آفاق التعاون والمساعدة الدولية بملف النازحين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة دون تمييز، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ودور العراق في المنطقة.