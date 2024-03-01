صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة بتجويع المواطنين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة غي قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة جماعية شمال غزة من خلال استهداف وتجويع 700 مواطن.

وأكد القدرة، عبر بيان له اليوم الجمعة، أن آلاف الأطفال والنساء الحوامل والمرضى والمسنين شمال غزة معرضين للموت نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورا وبكل السبل لمنع الكارثة الإنسانية شمال غزة.

وكان القدرة أعلن، ارتفاع ضحايا مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس إلى 115 شهيدا و760 جريحا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ودباباته المتمركزة في الطريق الساحلي «هارون الرشيد» في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، فتحت نيران رشاشاتها، باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.