خالد جلال: ناصر ماهر من أهم صفقات الزمالك

أكد خالد جلال، نجم نادي الزمالك السابق أن ناصر ماهر، لاعب الأبيض من أهم صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ناصر ماهر من أهم صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية.. هو لا يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر كما حدث خلال مباراة الداخلية، قد ينجح ذلك إذا كان الزمالك في حاجة للاستحواذ على الملعب فقط".

وأضاف: "جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك يعتمد على طريقة 4-2-3-1 مع الفريق، وما كان يعيب الزمالك في مباراة الداخلية هو عدم جاهزية الظهيرين الأيمن والأيسر".

وتابع: "أحمد فتوح لعب 60 دقيقة أمام الداخلية، فهو قادم من إصابة، واحترمت جوزيه جوميز في استبداله، فهو كان يحتاجه في المباراة، لكنه يحتاجه أكثر لمباراة الأهلي".

وأكمل: "من قبل المباراة جوزيه جوميز اتخذ قراره باستبدال أحمد فتوح في الدقيقة 60.. جوميز كان يتابع مباراة الداخلية ويهدف لتحقيق الفوز، وفي نفس الوقت كان يفكر فيما هو قادم".

وعن التجديد لمحمود عبد الرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، قال خالد جلال: "شيكابالا مازال يقدم الكثير للزمالك، وله الإنتاجية مع الفريق".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "ناصر منسي من المهاجمين الذين يلعبون محطة للقادمين من خلفه، مثله مثل جمال عبد الحميد، كما أنه يجيد لعب الرأسيات، ويتحرك جيدًا داخل منطقة الجزاء".