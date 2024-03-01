بريطانيا تطالب بتحقيق عاجل في مجزرة الطحين بغزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل في قتل إسرائيل لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات في قطاع غزة.



جاء ذلك في بيان صدر عن كاميرون، حول "مجزرة الطحين" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.



ووصف كاميرون، قتل الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون قافلة المساعدات أمس (الخميس) في قطاع غزة بـ"المروع". وشدد على "ضرورة إجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المسئولين عن الحادثة".



وقال الوزير البريطاني، "يجب ألا يحدث هذا مرة أخرى". كما سلط البيان، الضوء على الانخفاض الكبير في عدد قوافل المساعدات، وكشف أنه في فبراير المنصرم، لم يعبر سوى نصف العدد المعتاد للشاحنات إلى غزة مقارنة بيناير الماضي.



وعلق كاميرون، على ذلك قائلا إن هذا "ببساطة غير مقبول"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأكد "ضرورة التزام إسرائيل بضمان وصول قدر أكبر بكثير من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".



وأوضح وزير الخارجية البريطاني، "حددنا سلسلة من الاختناقات التي تحتاج إلى معالجة، منها ضرورة فتح إسرائيل بشكل عاجل المزيد من المعابر إلى غزة، وإزالة العقبات البيروقراطية، وتمكين عمليات المساعدة في غزة، وضمان آلية لفض الاشتباك، لحماية الفلسطينيين المدنيين والمنظمات غير الحكومية والمسعفين وغيرهم ممن يقدمون المساعدات".



وأشار إلى أن "هذه المأساة لا تؤدي إلا إلى التأكيد على أهمية تأمين هدنة إنسانية فورية".



وخلص كاميرون، إلى أن "الوقف الدائم للقتال؛ السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب، وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس".