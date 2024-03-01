شعبة المستوردين: مشروع ضخم بقيمة تفوق رأس الحكمة قادم قريباً جدًا مع الصين ‏

كشف أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن قرب إعلان الحكومة المصرية عن مشروع ضخم لا يقل أهمية عن صفقة رأس الحكمة لكن في قطاع ثانٍ مختلف، وذلك في القريب العاجل.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الخميس، إن قيمة الصفقة والعائد السنوي للمشروع الجديد يتجاوز قيمة صفقة رأس الحكمة، واصفًا المشروع بأنه «غير مسبوق».

وأكد أن الحكومة وقعت بالفعل مذكرة تفاهم مع أكبر الشركات في العالم لتنفيذ المشروع، قائلا: «المشروع مشترك مع دولة الصين، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا».

وأشار إلى أن المشروع سيوفر دخلًا يتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا من عائداته، موضحًا أن المدة التنفيذية للمشروع أقصر من مدة مشروع رأس الحكمة.

وأوضح أن المشروع صناعي تجاري لوجستي، وسيفتح آفاقًا تعاونية صناعية وتجارية وكذلك في الترانزيت، مضيفا أن الإعلان عن المشروع لن يتم سوى مع توقيع العقود على غرار صفقة رأس الحكمة.