انطلاق انتخابات مجلس الشورى في إيران وسط توقعات بانخفاض الإقبال

انطلقت صباح اليوم الجمعة في إيران انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، في دورتها الـ 12، وانتخابات مجلس خبراء القيادة في دورتها السادسة.



وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، نقلا عن لجنة الانتخابات المركزية، القول إن عدد الذين يتنافسون في الدورة الثانية عشرة للانتخابات البرلمانية يبلغ 15 ألف مرشح على 290 مقعدا، بينما يتنافس 144 مرشحا على 88 مقعدا في مجلس خبراء القيادة، للجمهورية الإسلامية.



وأدلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي بصوته في الانتخابات بمركز اقتراع وسط العاصمة طهران اليوم الجمعة.



وقال خامنئي عقب الإدلاء بصوته: " أعين الناس والساسة في العالم على إيران. الأصدقاء والأعداء معا".



وفتحت لجان الاقتارع أبوابها الساعة 0800 صباحا ومن المقرر أن يتم إغلاقها في 1800 مساء بالتوقيت المحلي (من 0430 إلى 1430 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تظهر أولى النتائج في مطلع الأسبوع المقبل.



ويحق لـ 61 مليونا و172 الفا و298 من المواطنين الإيرانيين المشاركة في الانتخابات، 30 مليونا و945 الفا و133 رجلا، و30 مليونا و227 الفا و165 امراة.



ويدلى الناخبون بأصواتهم في 59 ألف مركز انتخابي في 31 محافظة بمدنها وقراها.



واستبعد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين من منتقدي النظام قبل الانتخابات.