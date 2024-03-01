دفن المعارض الروسي أليكسي نافالني في موسكو اليوم

تجرى مراسم دفن السياسي المعارض الروسي، أليكسي نافالني، الذي توفي في الحجز قبل أسبوعين، في موسكو اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يواجه المشيعون تواجدا كبيرا للشرطة.

وأعلنت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، أمس الخميس، أنه من المقرر أن يقام قداس الكنيسة في الساعة الثانية بعد الظهر ومن المتوقع أن يكون الدفن بعد ذلك بساعتين.

وستقام الجنازة في مقبرة "بوريسوف"، على بعد 28 دقيقة سيرا على الأقدام من الكنيسة.

ومن المتوقع أن يكون هناك وجود أمني كبير وهناك مخاوف من أن يعرقل رجال الشرطة، الذين يرتدون الزي الرسمي وصول مؤيدي نافالني.

وكان فريق نافالني وأرملته يوليا نافالنايا ، قد وجها دعوة للمواطنين لحضور مراسم تشييع ودفن جثمان المعارض البارز .

ويعتزم فريق نافالني تقديم بث مباشر على الإنترنت لمراسم الجنازة في ضاحية ماريينو جنوب شرقي موسكو، وكذلك لمراسم الدفن.

وتسلمت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، جثمان ابنها يوم السبت الماضي بعد أيام من مطالبتها السلطات بتسليم الجثمان لها.

ورفضت إقامة مراسم دفن سري كما طالبت السلطات في البداية.