جراحة نادرة تنقذ حياة مريض بمعهد القلب القومى

أعلن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إجراء جراحة معقدة داخل معهد القلب القومى التابع للهيئة، لإنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٥٣ عاما.

وأوضح رئيس الهيئة أن المعهد استقبل يوم الجمعة ٩ فبراير ٢٠٢٤ مريض يعانى من انسلاخ بالشريان الأورطي ممتد من الشريان حتى شرايين الساقين، مع وجود شبهة انفجار بالشريان الأورطي و تسريب بغشاء التامور، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة، لتجرى له جراحة معقدة هي الأولى من نوعها فى مصر.

وأكد عبدالغفار، أن التقنية المستخدمة فى الجراحة تجرى لأول مرة داخل مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وتمت العملية بنجاح وخرج المريض بعد استقرار حالته.

وقال الدكتور محمد عبد الهادى عميد معهد القلب القومى إنه نظرا لحالة المريض الشديدة الخطورة، و التي تستدعى التدخل الفوري، قام فريق الجراحة بدخول المريض بصفة عاجلة، و تم دخوله غرفة الجراحة طوارئ لتجرى له هذه الجراحة المعقدة، وخروجه إلى الرعاية لمدة ٤ أيام، ثم نقله إلى الجناح الداخلى لمتابعة الحالة، إلى أن غادر المعهد بعد استقرار حالته بشكل تام.

وأكد عبدالهادي، عمل الجراحة بالمجان، مردفا: "هذه الجراحة تكلف ملايين الجنيهات بالمستشفيات الاستثمارية الخاصة".

وقال الدكتور يسري ثاقب استشاري جراحة القلب بالمعهد ورئيس الفريق الطبي القائم بالجراحة، إن هذه التقنية لم تستخدم من قبل داخل مصر، وهي عبارة عن استبدال كامل لجذع الشريان الأورطي المصاب بالانفجار، مع إعادة توصيل للشرايين التاجية بأنبوب داكرون، مع إيقاف كامل لماكينة القلب الصناعي، وتم عمل توصيل لشرايين المخ بأنبوب الداكرون، وشارك بالجراحة فريق طبى متميز وهم الدكتور أنس الشيمي استشاري التخدير، والدكتور غادة البحيري تخدير، والدكتور خالد عبد الله أخصائي الجراحة، والدكتور أحمد مجدي نائب الجراحة، والدكتورة هبة عبد الكريم نائب الجراحة.