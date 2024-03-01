كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن حصول مصر على استثمارات ضخمة بقيمة 101 مليار دولار قبل شهر أبريل المقبل.

ونقل خلال برنامج «حقائق وأسرار» على شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، عن مصدر مسؤول بالدولة؛ تأكيده أن الحكومة ستمنح المواطنين المقيمين على أرض رأس الحكمة تعويضات «سخية»، بالإضافة إلى نقلهم إلى أماكن مطورة ومخططة، كما ستمنح الدولة السكان ترخيصًا للمباني الجديدة وعقود تمليك للأرض.

وأشار إلى أن منطقة رأس الحكمة تضم 22 ألف نسمة موزعين على 15 ألفًا في منطقة رأس الحكمة بالإضافة إلى 4 قرى تضم 7 آلاف مواطن.

وأضاف أن الحكومة سوف تقيم مساكن جديدة للمواطنين شاملة توصيل المياه والكهرباء والخدمات والمرافق كافة، مع منح السكان أولوية العمل في المشروعات الجديدة بالمدينة.

وتابع نقلا عن المصدر، أن مشروع رأس الحكمة يتضمن إقامة إسكان فندقي للسياحة يهدف إلى جذب 8 مليون سائح سنويًا، بما يعادل 60% من حجم السياحة الحالية، مؤكدًا أن الدولة ستركز خلال الفترة المقبلة على الصناعة والزراعة وتطوير المنشآت السياحية، والعمل على ضمان حياة كريمة لجميع الفئات الاجتماعية والسيطرة على ارتفاع الأسعار.

من جانبه، أكد «بكري» أن عدم وجود بنية تحتية قوية كان سيمنع تنفيذ مشروعات هامة مثل رأس الحكمة ويحرم مصر من فرص استثمارية واعدة، قائلا:«مشروعات البنية التحتية كانت خطوة ضرورية غيرت شكل مصر، لو مكنش عندنا بنية تحتية مكنش هيبقى لا في رأس الحكمة ولا العلمين أو أي مشروع استثماري».