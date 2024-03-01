 إعلان قائمة إعادة البناء لانتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين - بوابة الشروق
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إعلان قائمة إعادة البناء لانتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين المصريين


نشر في: الجمعة 1 مارس 2024 - 2:06 م | آخر تحديث: الجمعة 1 مارس 2024 - 2:06 م

حسمت قائمة "إعادة البناء" لانتخابات التجديد النصفي لمجلس اتحاد الناشرين المصريين، الأسماء الموجودة ضمن صفوفها، حيث ضمت كل من: محمد فريد سعد زهران مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية، وأحمد محمد عصام أحمد بدير دار الشروق، أحمد محمد محمد رشاد أحمد مكتبة الدار العربية للكتاب.

كما تضم القائمة محمود عبد النبي محمود أحمد دفتر زين للنشر والتوزيع، وائل صلاح الدين علي الملا مصر العربية للنشر والتوزيع.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي بعد الخميس المقبلة 7 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بمقر الاتحاد.


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