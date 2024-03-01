عودة اليساري جالواي إلى البرلمان البريطاني عبر الدعوة لإنهاء الصراع في غزة

فاز السياسي اليساري البريطاني جورج جالواي بمقعد في البرلمان البريطاني، عبر انتخابات فرعية، أكدت كيف أن الحرب بين إسرائيل وحماس فاقت التوترات المجتمعية وزرعت الانقسام عبر الطيف السياسي البريطاني.



وفاز جالواي، الذي مثل في السابق "حزب العمال" قبل أن يطرد منه في 2003، بـ40 % من الأصوات في روتشديل بشمال غرب إنجلترا، على خلفية برنامج انتخابي ركز على الدعوة إلى إنهاء الصراع في غزة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وجاء المستقل ديفيد تالي، في المرتبة الثانية بـ21 % من الأصوات، متغلبا على بول أليسون الذي ينتمي لحزب المحافظين الحاكم والذي حصل على 12 % من الأصوات.



وكان الهدف من الانتخابات الفرعية هو تحديد بديل لنائب "حزب العمال" المخضرم، السير توني لويد، الذي توفي في يناير.



وكانت نسبة الإقبال دون الـ40 %.



وقال جالواي، وهو زعيم "حزب عمال بريطانيا العظمى"، في خطاب الفوز: "كير ستارمر (زعيم حزب العمال المعارض)، هذا من أجل غزة.. دفعتم وستدفعون ثمنا باهظا للدور الذي لعبتموه في السماح بوقوع، وتشجيع، والتغطية على الكارثة التي يشهدها قطاع غزة".



ورغم أن فوز جالواي سوف يكون له تأثير ضئيل على الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق العام الجاري- حيث تفيد استطلاعات الرأي بأن "حزب العمال" في سبيله للإطاحة بالمحافظين بعد 14 عاما في السلطة- فإن فوزه بلا شك يشير إلى احتمالي زيادة التوترات داخل الحزب المعارض الذي انقسم بشأن حرب غزة في الشهور الأخيرة.