944 شاحنة مساعدات متنوعة تغادر معبر رفح خلال أسبوع دعما لقطاع غزة

دخلت 944 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، منذ يوم الأحد حتى الخميس الماضيين، إلى معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وقال مصدر مسئول عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، إن الشاحنات حملت أصنافا متنوعة من المساعدات، منها السلال الغذائية والخيام والمواد الطبية والمواد البترولية والملابس الشتوية والأغطية، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر المصري.

ولفت المصدر إلى أنه من بين الشاحنات التي عبرت 73 شاحنة مواد بترولية، منها 37 شاحنة سولار و36 شاحنة غاز.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي، بلغ 23,918 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدر بنحو 375 ألف طن، وأن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 843 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 255 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنا من الغاز، و60,345 طن سولارا، و1,266 طن بنزين، وذلك في الفترة قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.