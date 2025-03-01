الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس لا تزال مستقرة

قال الفاتيكان اليوم السبت، إن البابا فرانسيس الموجود في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين لمعاناته من الالتهاب الرئوي المزدوج حالته مستقرة ولم يتعرض لأزمات تنفسية أخرى.

وأضاف الفاتيكان أن حالته لا تزال تخضع للمتابعة الدقيقة، فيما يبقى التشخيص الطبي متحفظا، وفق وكالة رويترز.

وبعد أيام من التفاؤل المشوب بالحذر، تعرض البابا فرنسيس البالغ من العمر 88 عاما لانتكاسة أمس الجمعة، إذ عانى من أزمة تنفسية، مما أثار المخاوف بشأن سلامته.

وتعرض البابا فرانسيس في وقت سابق لأزمة تنفسية أثناء علاجه من التهاب رئوي مزدوج.

وبحسب الفاتيكان، فإن نوبة سعال مفاجئة تسببت في تقيؤ البابا ما اضطره لاستخدام قناع أكسجين على الأنف والفم لأول مرة لكن الأمر ازداد سوءا عندما استنشق البابا جزء من القيء ما أدى إلى تدهور مفاجئ في حالته التنفسية.