ساسة التشيك يعربون عن دعمهم لأوكرانيا عقب انهيار المحادثات في البيت الأبيض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انضم ساسة التشيك إلى القادة الأوروبيين في الإعراب عن دعمهم لأوكرانيا عقب انهيار المحادثات في البيت الأبيض.

وكتب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا عبر منصة إكس "جمهورية التشيك تقف إلى جانب أوكرانيا، وإلى جانب العالم الحر"، بحسب ما أوردته إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

وكتب الرئيس التشيكي بيتر بافل في تعليق على التطورات "نقف مع أوكرانيا أكثر من ذي قبل. وحان الوقت لأوروبا كي تكثف جهودها".

وكتب وزير الداخلية فيت راكوسان عبر منصة إكس، "يقول الرئيس ترامب إن زيلينسكي ليس مستعدا للسلام ولكن بحسب ما نراه، هو ليس مستعدا لشروط السلام التي يمليها عليه الثنائي (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، اللذين لديهما شيء مشترك وهو أن كلاهما يريدان انتزاع شيء من أوكرانيا: الأرض والمعادن".

واختتم راكوسان: "اليوم خاض زيلينسكي معركة دبلوماسية مهمة واجه فيها نهجا يعطي أولوية للتجارة. وخرج منها فائزا معنويا". وجاءت إعلانات الدعم من ألمانيا والنمسا وإسبانيا والسويد وغيرها من الدول الأوروبية.