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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لملف وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، فيما جددت إطلاق النار على طول محور فيلادلفيا.

كما أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها صوب شواطئ جنوب القطاع، صباح اليوم السبت، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأطلق جنود الاحتلال النار عدة مرات على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشيع الفلسطينون أربعة مقاتلين من كتائب القسام في خان يونس عثر على جثامينهم في وقت سابق.

كما شيع أهالي الشاطئ جثامين ثلاثة مقاومين من القسام جرى انتشالهم من تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل، يسود ترقب واسع لنهاية المرحلة الأولى التي تحاول إسرائيل تمديدها فيما تصر حماس على الدخول للمرحلة الثانية بعد تنفيذ الاحتلال لعملية الانسحاب من محور فيلادلفيا كما ينص الاتفاق.