الجيش الأمريكي يعلن قتل قيادي بارز في القاعدة بغارة شمالي سوريا

قالت القيادة الأمريكية الوسطى (سنتكوم) إنها تمكنت من قتل قائد بارز في تنظيم "حراس الدين" التابع للقاعدة بغارة جوية شمالي غربي سوريا.

وأضافت أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا: "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم 17 فبراير الماضي تنفيذ ضربة جوية أخرى شمالي غربي سوريا استهدفت ما وصفته بالقيادي البارز بمنظمة حراس الدين.

وقالت -في بيان- إنها نفذت الضربة الجوية يوم 15 فبراير السابق، واستهدفت مسئولا رفيعا في تمويل وتنسيق العمليات اللوجيستية للتنظيم.

وأكد البيان، أن هذه الضربة تأتي في "إطار التزام الولايات المتحدة المستمر، بالتعاون مع شركائها في المنطقة، بعرقلة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات على المدنيين والعسكريين الأمريكيين وحلفائهم".

كما أعلن الجيش الأمريكي يوم 24 ديسمبر الماضي قتل عنصرين اثنين من تنظيم داعش وإصابة ثالث في ضربة جوية بمحافظة دير الزور في سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية آنذاك أن عناصر تنظيم "داعش" كانوا يتحركون بشاحنة محملة بالأسلحة عندما استهدفتهم الغارة الجوية في دير الزور.

وقبلها بأيام أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات في سوريا أدت إلى مقتل اثنين من عناصر تنظيم "داعش"، أحدهما قيادي.

وسبق أن أعلنت واشنطن على مدى سنوات شنها غارات وعمليات بسوريا وقتلها قادة من تنظيم داعش والقاعدة، وسط تقارير بأن تنظيم داعش -الذي سيطر عام 2014 على مناطق واسعة من سوريا والعراق- مني بهزيمة أولى في العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019.