مارك روته: يجب أن يعيد زيلينسكي علاقته بترامب

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نصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصلاح علاقته بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بعد الحوار المحتدم والغاضب الذي دار بينهما أمس الجمعة.

وقال روته في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "من المهم أن يجد الرئيس زيلينسكي سبيلا لاستعادة علاقته بالرئيس الأمريكي وفريق القيادة الأمريكية البارزة".

ووصف الجدال الذي شهده المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أثناء زيارة زيلينسكي لواشنطن أمس بأنه "مؤسف".

وأفاد بأنه تحدث مرتين مع الرئيس الأوكراني منذ ذلك الحين.

وبذل روته، الذي سيحضر قمة للقادة الأوروبيين في وجود زيلينسكي بشأن أوكرانيا في لندن غدا الأحد، جهدا كبيرا لتبديد الشكوك حول نيات الولايات المتحدة.

وقال لـ "بي بي سي" إن أوكرانيا وحلفاءها "يجب أن يقدروا أن الرئيس ترامب قدم الكثير حتى الآن من أجل أوكرانيا".