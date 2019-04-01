الفيضانات تتسبب في إخلاء عشرات القرى في إيران

دعت منظمة الأرصاد الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، المواطنين إلى الامتناع عن السفر إلى المناطق الغربية والجنوبية بالبلاد، محذرة من احتمال حدوث فيضانات كبرى في تسع محافظات.

وقالت السلطات الإيرانية، في بيان أوردته قناة (العربية الحدث)، "إن الفيضانات ستستمر بحدة أكثر حيث سيكون هناك تساقط للثلوج في خمس محافظات، وهطول للأمطار في 20 محافظة، مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف المواطنين وإخلاء أكثر من 55 قرية في إقليم الأهواز".

وأضافت أن الفيضانات وارتفاع منسوب المياه في أنهار الدز والكرخية والكرون بمدينة الأحواز الإيرانية، تسببت في انقطاع الاتصالات وانهيار مرافق إمدادات المياه وممرات الأحواض المائية في قرى المدينة.