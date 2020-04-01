وزيرة الدفاع الألمانية: الجيش لا يستطيع تلبية كل طلبات المساعدة من هيئات الدولة

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور تتحدث في مؤتمر صحفي في بغداد يوم 20 أغسطس 2019. تصوير: خالد الموصلي - رويترز

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور بأن الجيش لا يمكنه تلبية كل طلبات المساعدة المقدمة من هيئات الدولة لدعمها في مواجهة أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، أجابت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء اليوم الثلاثاء بـ" للأسف لا" على سؤال عما إذا كان الجيش يستطيع تلبية كل طلبات المساعدة الواردة إليه، وقالت:" هناك طلبات كثيرة جدا جدا".

وأشارت إلى أن الكثير من هذه الطلبات له علاقة بالتجهيزات الوقائية أوالأطقم الطبية " وهذه بطبيعةالحال هي النقطة التي نحن محدودون فيها بنفس القدر بالضبط مثل مؤسسات مدنية أخرى، لكننا نحاول تنفيذ كل ما نستطيع إنجازه، ولاسيما في المجالات التي لدينا فيها قدرات لا تتوافر بنفس هذا القدر لآخرين".

وفي هذا الصدد، ساقت كرامب-كارنباور مثالا بما يقوم به الجيش من نقل مرضى الرعاية المركزة على متن طائرات سلاح الجو.

وقالت الوزيرة الألمانية إنه ليس هناك خطط لإحلال الجيش محل الشرطة في الداخل " فالقاعدة القانونية لهذا واضحة للغاية،ونحن نتحرك على أساسها".