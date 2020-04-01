 وسائل إعلام: طوكيو قد تواصل إغلاق المدارس حتى أوائل مايو بسبب كورونا - بوابة الشروق
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وسائل إعلام: طوكيو قد تواصل إغلاق المدارس حتى أوائل مايو بسبب كورونا

علم اليابان
علم اليابان
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:49 ص | آخر تحديث : الأربعاء 1 أبريل 2020 - 3:49 ص

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل إعلام محلية أخرى يوم الأربعاء إن طوكيو تدرس الاستمرار في غلق المدارس حتى أوائل مايو أيار وذلك بعد يوم من تسجيل العاصمة اليابانية رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 78.

كانت حكومة العاصمة اليابانية قالت في وقت سابق إنها تعتزم إعادة فتح بعض المدارس على الأقل في العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل. ومعظم مدارس اليابان مغلقة منذ بداية مارس آذار استجابة لأوامر رئيس الوزراء شينزو آبي.

وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن مجلس التعليم في طوكيو سيجتمع يوم الأربعاء لبحث مسألة الاستمرار في غلق المدارس.


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