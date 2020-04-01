الحكومة الليبية الموقتة تبدأ حملة تطهير موسعة للوقاية من فيروس كورونا

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أعلنت الحكومة الليبية الموقتة بدء حملة للتطهير الوقائي في جميع البلديات التابعة لها، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الحملة ستستهدف جميع الأحياء والطرق والشوارع، والمقرات العامة والخاصة مثل المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمصارف ومراكز الشرطة والسجون والمرافق الصحية والمعسكرات ومحطات الوقود ومكبات القمامة وغيرها.

وتتولى هيئة السلامة الوطنية التنفيذ بالتنسيق مع شركات خدمات النظافة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، تحت الإشراف الفني للهيئة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع عمداء البلديات، بحيث يكون العمل متوازيا في نفس الوقت في جميع البلديات، على أن تكون أعمال التطهير والرش خلال ساعات الحظر.

يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعقيم المدن والمناطق، على نفقة الحكومة، التي تتكفل بتوريد جميع المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة.