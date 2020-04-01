باكستان تجمع جيشا من المتطوعين لتوصيل مساعدات للمحتاجين في ظل أزمة كورونا

بدأت باكستان، اليوم الأربعاء، في ضم متطوعين شباب لتوصيل مساعدات للملايين من عمال اليومية الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب إغلاق البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعيد الوطني.

وتسعى مبادرة رئيس الوزراء عمران خان "قوة النمور للإغاثة في مواجهة كورونا"، إلى تسجيل ما لا يقل عن 100 ألف متطوع ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر من جميع أنحاء البلاد.

وقال خان عند إطلاق حملة التسجيل اليوم الأربعاء إن المتطوعين سيحددون الأسر التي تعتبر في حاجة ماسة إلى الدعم المالي الحكومي وسيوفرون الإغاثة لهم.

وجاءت المبادرة في الوقت الذي تجاوزت فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان حاجز 2000 شخص، وسط مخاوف من وفاة آلاف المواطنين الآخرين جراء الجائحة العالمية.