بوتين يبحث هاتفيا مع أردوغان التسوية بسوريا والملف الليبي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قضايا التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات لتحقيق الاستقرار في منطقة إدلب.

ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد "استمر تبادل وجهات النظر حول قضايا التسوية السورية، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية الموقعة في 5 مارس 2020 من أجل استقرار الوضع في منطقة إدلب، كما تم التطرق إلى القضية الليبية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان أنه خلال المحادثة تم بحث الوضع فيما يتعلق بانتشار جائحة فيروس كورونا، حيث أبلغ الرئيسان أحدهما الآخر بالإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، حيث أبديا اهتماما خاصا بالتعاون من أجل ضمان عودة المواطنين الروس في تركيا إلى وطنهم.

كانت تركيا، سجلت حتى أخر الإحصائيات وفاة 214 شخصا وإصابة أكثر من 13 ألف جراء تفشي فيروس كورونا، فيما سجلت روسيا أكثر من 2700 حالة إصابة و24 حالة وفاة.