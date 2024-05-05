محافظ الغربية يشارك في قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس في طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد في كنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والعميد محمد الجندي، مدير إدارة الأمن الوطني، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع، والعميد هاني عامر، المستشار العسكري، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم محافظ الغربية التهاني القلبية لأقباط مصر عامة ولأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدًا على عمق العلاقة بين أبناء الوطن، معربًا عن أمنياته بأن تعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، ومزيدًا من التقدم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقد رحّب نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية والحضور الكريم، مؤكدًا على تواصلهم وتفاعلهم المستمرين في المناسبات المختلفة، كما شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على لمسته الطيبة بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.



