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تعرض أربعة أطفال لإصابات خطيرة إثر سقوطهم من على سطح مركز رياضي في جنوبي ألمانيا يوم السبت، وفقا للشرطة.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بأن الأطفال الأربعة/13 عاما/ تسلقوا على سطح صالة الألعاب في ريمسهالدن، على بعد حوالي 20 كيلومترا شرقي شتوتجارت، في الساعة 8:20 مساء (1820 بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث رسمي لمقر شرطة "آلن" إنه يعتقد أن الأطفال سقطوا من على ارتفاع سبعة أمتار تقريبا من خلال فتحة في السقف أثناء لعبهم. وتم نقلهم إلى المستشفى بمروحية.

وتحقق الشرطة في أسباب وكيفية تسلق الأطفال على السطح، وفقا للبيان.

وشارك في عملية الإنقاذ ثلاث مروحيات وسيارات دورية و40 رجل إطفاء وسبع مركبات و13 سيارة إسعاف وطبيبا طوارئ .