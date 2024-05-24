قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية والأضاحي شهدت «انخفاضًا كبيرًا» خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام، وذلك على عكس كل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعها.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، انخفاض الأسعار إلى «الجهود الحكومية في تحرير سعر الصرف، وتوفير الدولار لاستيراد الأعلاف وخامات الإنتاج، بالإضافة إلى وفرة المعروض من اللحوم المحلية والمستوردة داخل الأسواق».

وأوضح نقيب الفلاحين، أن أسعار «الأبقار الحية تراجعت بمعدل من 5 إلى 10 آلاف جنيه في الرأس»، مشيرا إلى أن «سعر كيلو العجول البقري يتراوح حاليا بين 165 إلى 170 جنيهاً، هذا الموسم مقارنة بأكثر من 200 جنيه خلال العام الماضي».

وأضاف أن أسعار «اللحوم الضاني» انخفضت هي الأخرى لتتراوح بين 200 إلى 210 جنيهات بحد أقصى للكيلو، مقارنة بـ250 جنيها الموسم الماضي، لافتا إلى شعور بعض التجار بعدم الرضا عن الانخفاض؛ نظرًا لتأثيره على أرباحهم، لا سيما أن هذا الموسم يعد مصدر رزق للكثيرين.