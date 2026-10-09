إعصار «إساياس» يشتد إلى الفئة 2 في طريقه لساحل الخليج الأمريكي

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اشتد إساياس ليصبح إعصارا من الفئة 2 أثناء تحركه نحو ساحل الخليج الأمريكي يوم الخميس، حيث تسابقت المجتمعات للاستعداد لوصوله عن طريق تكديس أكياس الرمل، وإغلاق المدارس والمكاتب، وتجميع وتنبيه السكان في المناطق المعرضة للفيضانات للانتقال إلى مناطق أعلى.