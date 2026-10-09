أوكرانيا : مقتل 34 شخصًا على الأقل في غارات روسية وتعطّل شبكة الكهرباء

قالت السلطات الأوكرانية إن 34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في ضربات روسية في أنحاء أوكرانيا اليوم الخميس، ومن بين ذلك هجوم على حافلة في مدينة كراماتورسك الشرقية وهجمات بطائرات مسيّرة على العاصمة كييف.

كما ألحقت الغارات أضرارًا بالبنية التحتية للطاقة، ما تسبب في انقطاعات للكهرباء في عدة مناطق وتعطيل إمدادات المياه في أجزاء من كييف.

وفُرضت قيود طارئة على استخدام الكهرباء في العاصمة كييف ، فيما أُعلن عن مزيد من القيود ليوم الجمعة.

وقال نائب وزير الطاقة أرتيم نيكراسوف على تطبيق "تليجرام" إن القصف الروسي تسبب في انخفاض الجهد في شبكة الكهرباء عالية الجهد، ما أدى إلى تعطل مضخات إمدادات المياه في بعض مناطق كييف.

كما انهارت إمدادات الكهرباء في مناطق سومي وخاركيف ودونيتسك وزابوريجيا الواقعة على الخطوط الأمامية بعد الهجمات الروسية.

وقال نيكراسوف إن أعمال استعادة الكهرباء والمياه جارية حيثما سمح الوضع الأمني بذلك.