البرازيل تنشر أفرادا من الجيش لمواجهة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البرازيلية أنها ستستعين بجيشها في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 4600 شخص في البلاد، الأكثر تضررا بالوباء بين بلدان أمريكا اللاتينية.

وأعلن وزير العدل سيرجيو مورا الاستعانة بالجيش ، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية للحكومة أمس الثلاثاء، على أن يستمر العمل به حتى 28 مايو ويمكن أن تمدده وزارة العدل.

ويعني القرار أنه يمكن الاستعانة بأفراد الجيش لضمان أمن الأطباء والممرضات والمستشفيات، وتوزيع المعدات الطبية والمنتجات الغذائية، وإجراء اختبارات التحقق من الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى كفالة الأمن والنظافة الشخصية في الموانئ ومحطات القطار والمطارات.

وبحسب القرار الذي أوردته الجريدة الرسمية، سيكون الجيش مسؤولا أيضا عن منع النهب والتخريب أثناء الأزمة.

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 160 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19، الذي يصيب الجهاز التنفسي وينقله فيروس كورونا المستجد.