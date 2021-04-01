الوزير الأول في ويلز يحث المواطنين على قضاء العطلة داخل الوطن

في ظل أزمة وباء كورونا، قال الوزير الأول في ويلز،مارك دراكفورد، إنه يحث المواطنين في ويلز على قضاء العطلة داخل الوطن خلال الصيف بدلا من القيام برحلة إلى الخارج، حسبما أفادت وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء.

وقال دراكفورد لصحيفة "جود مورنينج بريتين"، إنه يود أن يقول للأشخاص الذين يريدون قضاء إجازة في الخارج إن هذا هو العام الذي تقضون فيه إجازتكم في ويلز. هناك الكثير من الفرص الرائعة هنا.

وأضاف الوزير الأول بالقول إنه إذا كان هناك عام للاستمتاع بما لدينا محليا، واستكشاف تلك المواقع في ويلز التي لم تزوروها من قبل، فهذا هو العام المناسب للقيام بذلك.

وقال دراكفورد، إن حكومة ويلز لن تسعى إلى منع الناس من السفر دوليا إذا سمحت بذلك القواعد المرتبطة بوباء كورونا في وقت لاحق من العام.

وأضاف أنه ليس من الواقعي محاولة منع الناس ولن نقوم بهذه المحاولة.

وقال: "نصيحتي للناس في ويلز هذا العام، البقاء في المنزل، والتمتع بما لدينا هنا. لا تعرضوا أنفسكم والآخرين للخطر".