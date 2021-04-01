علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على افتتاح مدينة الدواء المصرية، قائلًا إن مصر أمام مشهد عظيم، يعتبر واحدًا من العلامات البارزة في تاريخ صناعة الدواء بمصر.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن مصر تنطلق نحو المستقبل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: «مصر قادرة على تغطية نسبة الأدوية التي تستوردها.. المستقبل لنا».



وأكد أن إمكانيات مصر الحالية في صناعة الدواء لن تتواكب معها في المستقبل القريب، مضيفًا أن مدينة الدواء ستنقل الدولة نقلة كبيرة، لتتواكب مع المستحضرات الحيوية البيولوجية الجديدة، من خلال وضع مصر على الخريطة الدوائية العالمية.



وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، افتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.