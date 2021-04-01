نيوزيلندا تسجل 5 إصابات وافدة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت وزارة الصحة في نيوزيلندا 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها وافدة من الخارج، دون تسجيل إصابات محلية.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقله تليفزيون نيوزيلندا الرسمي اليوم الخميس - أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 67 حالة، وذلك بعد تسجيل تعافي 9 حالات.

وكانت نيوزيلندا تعاقدت على شراء دفعات إضافية من لقاح "فايزر/ بيونتك" المضاد لفيروس كورونا، بما يكفي لتطعيم سكان البلاد بأكملها، ومن المتوقع وصول هذه الدفعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ونجحت نيوزيلندا في احتواء تفشي الفيروس مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى من خلال تطبيق إجراءات مشددة منها أنظمة التتبع السريع وإغلاق الحدود والإغلاق المفاجئ.