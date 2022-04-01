الصليب الأحمر: الإجلاء من ماريوبول غير مؤكد بعد



قبل الإجلاء المخطط للمدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، أشار الصليب الأحمر إلى أنه لا يزال هناك بعض الأمور غير المحسومة.



وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيوان واتسون اليوم الجمعة في جنيف: "حدوث ذلك اليوم غير مؤكد بعد"، مشيرا إلى أن طرفي النزاع، أوكرانيا وروسيا، وافقا بالفعل على ممر إنساني، لكن لا يزال يتعين تأكيد إبلاغ الجنود بذلك، مضيفا أن الجانبين لم يتفقا بعد على الوجهة التي سيقصدها آلاف الأفراد المتوقع إجلائهم.



وفي صباح اليوم الجمعة، توجه فريق من الصليب الأحمر بثلاث مركبات إلى ماريوبول. ويعتزم الصليب الأحمر مرافقة قافلة إجلاء تضم حافلات ومركبات خاصة إلى خارج المدينة الساحلية. وقال واتسون: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الرعب والمعاناة التي يعيشها سكان ماريوبول... الوقت ينفد لدى سكان ماريوبول. إنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة".