عوض: بدء صرف زيادة المعاشات لـ10.7 مليون مستفيد بتكلفة 38.4 مليار جنيه سنويًا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إنه تم البدء فى إضافة 450 ألف أسرة لبرنامج «تكافل وكرامة» حسب توجيهات الرئيس السيسي بداية من أمس، موضحة أن بعضهم فئات فقيرة جدا سيأخذون الدعم بأثر رجعي بما لا يؤثر على الموازنة؛ وبما يدعم إجراءات الحماية، منوهة إلى أن الأولوية ستكون لكبار السن والمرأة المعيلة، وأنه سيتم دخولهم جميعا تدريجيا، ويتم البدء بـ250 ألف أسرة كدفعة أولى.

وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أن 55% من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" فئات غير قادرة على العمل، ومنظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا تضاعفت في موازنة الدولة، ووصلت تكلفة الدعم في الموازنة الأخيرة لنحو 325 مليار جنيه بشكل عام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم الفقراء في مواجهة الفقر وارتفاع الأسعار.

وفي سياق، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمس في صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيه من ماكينات الصراف الألي.

وأوضح جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً، وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشار عوض، إلى أن التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه، وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه، مضيفًا أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش في أبريل.

وأكد أن الهيئة اهتمت بالـ80 ألف مواطن الذين سيخرجون على المعاش في الفترة ما بين 1 أبريل و30 يونيو، قائلا: «سيتم صرف الزيادة في شهر أبريل، دون الإخلال باستفادة تلك الفئة من التبكير".