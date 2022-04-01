الأحد أول أيام شهر رمضان في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد الموافق الثالث من أبريل هو الأول من شهر رمضان للعام الهجرى 1443 في البلاد.

ونقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإلكتروني عن وزير الشؤون الدينية الإندونيسى ياقوت خليل قوماس قوله بمقر وزارة الشؤون الدينية بجاكرتا، إنه بعد النظر فى الحسابات الفلكية وعدم رؤية لجان الاستطلاع الشرعية لهلال شهر رمضان، فقد ثبت لدى اجتماع "الاثبات" الذى يحدد بدء شهر رمضان، أن اول ايام شهر الصوم فى البلاد هو بعد غد الأحد.

وجاءت تصريحات الوزير فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع "الإثبات" السنوى الذى يحضره كبار علماء إندونيسيا بمقر وزارة الشؤون الدينية وعلى رأسهم الوزير لتقرير بدء شهر الصوم.

يذكر أن إندونيسيا هى الدولة التى تضم أكبر عدد من السكان المسلمين بين دول العالم.