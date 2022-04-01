اليونسكو: تضرر 53 موقعا ثقافيا على الأقل في الحرب الأوكرانية

تعرض 53 موقعا ثقافيا على الأقل للضرر او للتدمير الجزئى فى اوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي على هذه الدولة، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".



وقال نائب المدير العام للثقافة باليونسكو إرنستو أوتون راميريز اليوم الجمعة في باريس، إن من بين المباني، 29 كنيسة، و16 مبنى تاريخيا، و4 متاحف، و4 معالم تذكارية.



وتعتبر خاركيف الواقعة بشمال شرق البلاد، واحدة من المناطق الأوكرانية الأكثر تضررا في هذا الخصوص.



وذكر راميريز إن من بين المعالم الأخرى التي تعرضت للقصف الروسي، النصب التذكاري للهولوكوست، ومسرح الدولة للأوبرا والباليه ومسرح الفن. وخاركيف هي ثاني أكبر المدن في أوكرانيا.



وتتعرض كييف للخطر، ولكن ليس هناك دليل بعد على حدوث أضرار لمواقع التراث العالمية السبعة لليونسكو في البلاد، والتي تضم كاتدرائية القديسة صوفيا ودير الكهف.