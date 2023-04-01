العراق: 515 مصابا جراء عاصفة ترابية ضربت البلاد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، أن حصيلة حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة بلغت 515 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، يتابع عن كثب تقديم الخدمات الصحية للمصابين.

وقال المتحدث باسم الصحة العراقية الدكتور سيف البدر، إن مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق مختلفة الشدة جراء العاصفة الترابية التي شهدتها مناطق في البلاد أمس.

وأكد المتحدث، تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بمتابعة من وزير الصحة وأن غالبيتهم غادروا المستشفيات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة مع استنفار مستمر لسيارات الإسعاف.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، أمس الجمعة، أن الرحلات الجوية في مطار بغداد لا تزال منتظمة، وحسب وكالة الأنباء العراقية، انتظمنت الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي بالعراق "مع مدى رؤية مقبول رغم العاصفة الترابية".

من جهته، قال جهاد الديوان، المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، أن تعليق الرحلات في المطارات يشترط أن يكون مدى الرؤية لدى الطيار 500 متر تقريبا أو أقل.