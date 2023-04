غادر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان مستشفى في روما اليوم السبت، عائداً إلى الفاتيكان، بعد 3 أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وعند خروجه من المستشفى، قال البابا ممازحا الصحفيين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته: «ما زلت على قيد الحياة».

Pope Francis stops on way out of Gemelli hospital to thank journalists for their work.



I ask him how he’s feeling, “Still alive!” he says. pic.twitter.com/M3x8XShBNM