المفوضية الأوروبية تكشف حقيقة تولي فون دير لاين منصب أمين عام الناتو

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نفت المفوضية الأوروبية صحة تقارير تحدثت عن انتقال مزعوم لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتتولى منصب أمين عام الحلف.

وصرح متحدث باسم المفوضية اليوم السبت، نافيا صحة هذه التقارير على نحو صريح إنها "تكهنات لا أساس لها".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت أن السياسية التي كانت تتولى منصب وزيرة الدفاع الألمانية مرشحة لخلافة أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج.

وكان تم تمديد فترة ولاية ستولتنبرج، مؤخرا بعد وقوع الحرب الروسية على أوكرانيا؛ وتنتهي فترة ولاية ستولتنبرج الحالية في نهاية سبتمبر المقبل.

وكان السياسي النرويجي ستولتنبرج نفى في فبراير الماضي صحة تقارير تحدثت عن احتمال تمديد فترة ولايته مرة أخرى في المنصب الذي يشغله منذ نهاية 2014.

وتعقد الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي (30 دولة) اتفاقها حول من يتولى منصب الأمين العام في اجتماعات مغلقة في العادة.

وجرت العادة أن يتولى منصب القائد العسكري الأعلى لقوات الناتو شخصية أمريكية فيما يتولى منصب الأمين العام شخصية من بقية الدول الأعضاء وغالبيتها من الدول الأوروبية.