القباج: تدريب 12 ألف متعافي على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل

نظّم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، دورات تدريبية لمتعافي الخط الساخن "16023"، داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق، للتدريب المهني للمتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، ومنها "صيانة أجهزة كهربائية، أعمال النجارة والموبيليا، الخياطة، الحدادة والكهرباء".

وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن، إلى إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا، ومنها إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية، وتم تدريب ما يقرب من 12250 متعافيا منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن.

من جهته، أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة، في إطار حرص الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق، وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.