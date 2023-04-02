وزارة الغابات الهندية تنقذ نمرا أسود من إحدى القرى بولاية جوا

قال فيشواجيت راني وزير الغابات بولاية جوا الهندية، إن وزارة الغابات أنقذت نمرا أسود بإحدى قرى منطقة ساوث جوا بولاية جوا اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأوضح الوزير أنه تم نصب آلية اصطياد في قرية بالي وتم إنقاذ النمر في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب راني عبر موقع تويتر: "نصبت وزارة الغابات آلية اصطياد نظرا لتجول النمر الأسود في قرية بالي، والمناطق المجاورة".

وأضاف أنه "تم اصطياد النمر في العملية التي انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم ويتابعه الأطباء البيطريون تحسبا لتعرضه لأي إصابات"، وأشار إلى أنه بمجرد استكمال الإجراءات اللازمة سيتم إطلاق الحيوان في محمية للحيوانات البرية.