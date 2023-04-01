اليابان: دعوات لاتخاذ خطوات حاسمة للتصدي لتراجع معدل المواليد

أطلقت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، وكالة جديدة للتصدي لتراجع معدل المواليد، حيث دعا خبراء إلى اتخاذ خطوات حاسمة أكثر من الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤخرا.



وتهدف وكالة الأطفال والعائلات إلى الإشراف على سياسات الطفل، بما في ذلك الاعتداء على الأطفال والفقر، وتأتي في ظل تراجع أعداد المواليد الجدد في اليابان خلال عام 2022 إلى أقل من 800 ألف، وهو رقم تم تسجيله قبل أكثر من عقد من تقديرات الحكومة.



ويمثل عدد المواليد البالغ 799728 تراجعا بنسبة 1ر5% عن العام الماضي وانخفاضا سنويا للعام السابع على التوالي.



وأظهرت بيانات حكومية أولية صدرت في فبراير أن عدد المواليد المسجل في 2022، يمثل أول تراجع عن مستوى 800 ألف نسمة منذ بدء السجلات في عام 1899.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن هيروكي كومازاكي، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "فلورينس" غير الهادفة للربح المعنية برعاية الأطفال، قوله "التراجع الذي كان أسرع من المتوقع في أعداد المواليد يشكل أزمة وطنية.. إنها كارثة من صنع الإنسان بسبب فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة".