نتنياهو يعتزم وقف نشاط قناة الجزيرة في إسرائيل: حان الوقت لطرد بوق حماس

أفادت قناة «الجزيرة»، بأن الكنيست الإسرائيلي صدّق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل.



وقالت القناة إن القانون الذي اصطلح على تسميته «قانون الجزيرة»، يجيز لرئيس الحكومة وقف وسيلة إعلامية أجنبية إن أضرت بأمن إسرائيل.



ونقلت عن «نتنياهو» قوله: «قناة الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت فعليا في مذبحة 7 أكتوبر وحرضت على جنودنا».



وأضاف: «أنوي التحرك فورا وفقا للقانون الجديد لوقف نشاط قناة الجزيرة، لن تبث قناة الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس».





عاجل | نتنياهو: لن تبث قناة #الجزيرة الإرهابية من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطرد بوق حماس — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) April 1, 2024



وصوّت البرلمان الإسرائيلي الاثنين لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في إسرائيل، وهو نص يستهدف قناة الجزيرة القطرية.



ويمنح هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس الوزراء إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.



ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، إلى إقرار هذا القانون خلال الجلسة العامة للبرلمان (الكنيست)، وفق بيان صادر عن حزبه «الليكود».



وجرت مناقشة مشروع القانون هذا الذي اعتُمد في قراءة أولى في مارس الماضي، في قراءتين ثانية وثالثة قبل التصويت عليه. وبعد إقرار القانون، تعهّد نتنياهو بأنه «سيتحرك فوراً لحظر قناة الجزيرة» وفقاً لبيان «الليكود».



واتهم الجيش الإسرائيلي مراراً صحفيي الجزيرة بأنهم «عملاء إرهابيون» مرتبطون بـ«حماس» و«حركة الجهاد الإسلامي» في غزة.



وقُدّم هذا القانون بوصفه جزءاً من النصوص التي جرى التصويت عليها، وفق إجراء عاجل في خضم الحرب على «حماس» في قطاع غزة.