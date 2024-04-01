القبض على أكثر من 10 إرهابيين لصلتهم بالهجوم على مهندسين صينيين في باكستان

ألقت قوات مكافحة الإرهاب الباكستانية، القبض على أكثر من 10 إرهابيين لصلتهم بالهجوم على مهندسين صينيين في مدينة بيشام في إقليم خيبر بختونخوا الأسبوع الماضي، بحسب ما قالته مصادر لقناة جيو الباكستانية اليوم الاثنين.

وأشارت المصادر، إلى أنه يعتقد أن جماعات ذات صلة بحركة طالبان باكستان متورطة في الهجوم الذي وقع في 26 مارس الماضي.

وخلال الهجوم، لقى خمسة مواطنين صينيين، من بينهم سيدة، وكذلك سائق باكستاني حتفهم، حيث تعرضت سيارتهم لهجوم في مدينة بيشام عندما صدمها انتحاري بسيارته المفخخة.

وفي أعقاب الهجوم، علقت الشركات الصينية التي تشرف على العمليات في موقعي سدود داسو وديمامر باشا العمل المدني مؤقتا في الموقعين بسبب المخاوف الأمنية.

ووصل فريق تحقيق صيني إلى باكستان؛ للتحقيق في الحادث، عقب أن أعلن الجيش الصيني عن استعداده للعمل مع باكستان لتعزيز قدرة الدولتين على مواجهة المخاطر الأمنية والتحديات المتعددة بما فيها الهجمات الإرهابية.

وقالت مصادر بقوات مكافحة الإرهاب، إنه تم إلقاء القبض على القائد الإرهابي، المسئول عن إحضار الانتحاري من أفغانستان إلى باكستان، و4 أشخاص آخرين قاموا بتسهيل الأمور له.