دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المغني الأمريكي كيد روك إلى المكتب البيضاوي لمشاهدته يوقع أمرًا تنفيذيًا يمنع المضاربة في تذاكر الفعاليات الترفيهية وتحديدا في مجال الموسيقى.

وقف مغني الراب مساء الاثنين بجانب ترامب، الذي جلس على المكتب لتوقيع الأمر الذي يهدف إلى وقف استغلال المضاربة في التذاكر، ورفع الأسعار في السوق الثانوية.

شرح كيد روك أن المضاربين غالبًا ما يشترون تذاكر الحفلات الموسيقية والفعاليات بكميات كبيرة ويعيدون بيعها بأكثر من قيمتها، مما يؤدي إلى استبعاد المعجبين دون أي أرباح إضافية للفنانين.

وبدا ترامب مستغرقا في مشاهدة في كيد روك، الذي ارتدى بدلة براقة تحمل العلم الأمريكي احتفالًا بالذكرى السنوية الـ 250 للبلاد.

تضمن الزي تصاميم حمراء وبيضاء وزرقاء بما في ذلك النسور وقبعة بيضاء مع أشرطة حمراء.

وكان الأمر مبهرجا وغريبا لدرجة أن أحد المراسلين سأل ترامب عما إذا كان سيرتدي ملابس مماثلا لما يرتديه كيد روك.

وبعد ذلك، أجاب ترامب على أسئلة الصحفيين حول مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك خطته لزيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في أول رحلة خارجية له.