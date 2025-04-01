روسيا: ندرس بجدية المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدرس بجدية المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد منها أن تأخذ في الاعتبار ما تعده موسكو الأسباب الجذرية للصراع.

وقال ريابكوف في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء: "نحن نأخذ النماذج والحلول التي اقترحها الأمريكيون على محمل الجد، لكننا لا نستطيع قبولها كلها بشكلها الحالي".

وأضاف في مقابلة مع مجلة إنترناشيونال أفيرز: "حتى الآن لا يوجد مكان في المقترحات اليوم لمطلبنا الرئيسي، وهو حل المشاكل المتعلقة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع"، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابع: "هذا الأمر غائب تماما ويجب التوصل لحل بشأنه".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة إنه غاضب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتحدث عن فرض عقوبات على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وقال ريابكوف، المتخصص في العلاقات الأمريكية الروسية، إن موسكو لم تتمكن بعد من المضي قدما في التوصل إلى اتفاق.