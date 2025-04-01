حزب مصر أكتوبر: المصريون يجسدون موقفا وطنيا مشرفا باصطفافهم خلف القيادة السياسية دعما للقضية الفلسطينية

أشاد محمد عيد، أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، بالمشهد الوطني المهيب الذي جسده الشعب المصري في الساحات والميادين أمس الاثنين عقب صلاة عيد الفطر المبارك، قائلا: "تجلى هذا الاصطفاف الشعبي تعبيرًا صادقًا عن دعم القيادة السياسية الحكيمة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد القاطع على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم".

وأعرب أمين المصريين بالخارج بحزب مصر أكتوبر، في بيان له، عن فخره واعتزازه بموقف المصريين الذين أكدوا مجددًا تضامنهم الثابت مع الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، مشددا على أن الدولة المصرية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، كانت ولا تزال الحصن الحصين للأمن والاستقرار في المنطقة، وركيزة أساسية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد عيد، أن كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا السياق تعكس ثوابت السياسة المصرية التي لا تتغير، والتي تقوم على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأضاف عيد، أن الاصطفاف الشعبي والحزبي في مصر يعكس الوعي العميق لدى المواطنين بمختلف انتماءاتهم بالمخططات التي تحاك للمنطقة، والتي تهدف إلى إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وفق أجندات تخدم المصالح الإسرائيلية والأمريكية.

وأكد أن المصريين على دراية كاملة بمثل هذه المخططات ولن يسمحوا بتمريرها بأي شكل من الأشكال، لا سيما تلك التي تسعى إلى تهديد استقرار المنطقة أو المساس بالأمن القومي المصري.